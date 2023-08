OÖNachrichten mit deutlich mehr E-Paper-Abos

Mit einem Plus von 18,7 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 sind die OÖNachrichten vor der Tiroler Tageszeitung (plus 16,9 Prozent) und dem Standard (plus 14 Prozent) führend in diesem Bereich. In absoluten Zahlen haben die OÖN auf nachrichten.at um 2452 E-Paper-Abos auf nunmehr 15.582 zugelegt, ein Erfolg, der zeigt, dass hochwertiger Regionaljournalismus im Internet seinen Wert hat, für den die Leserinnen und Leser zu zahlen bereit sind.

Wir sagen Danke für Ihre Treue, die sich auch in einem anderen Topwert spiegelt. Von den 93.805 täglich verkauften Exemplaren (Wochenschnitt Montag bis Samstag), die die OÖNachrichten in Österreich nach Krone, Kleiner Zeitung und Kurier und deutlich vor Presse, Standard und Salzburger Nachrichten als Nummer 4 ausweisen, beziehen nicht weniger als 85.081 die Zeitung im Abonnement, das sind mehr als 90 Prozent. Ein Fundament, auf das sich in einem insgesamt fordernden Umfeld selbstbewusst bauen lässt.

