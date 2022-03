OÖN sind die Nummer 1 im Land

Danke, liebe Leserinnen und Leser! Sie haben die OÖNachrichten neuerlich zur beliebtesten Tageszeitung im Land gemacht, was die Zahlen zur Media-Analyse, die gestern veröffentlicht wurden, eindrucksvoll bestätigt haben. 361.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher lesen täglich die OÖNachrichten (Reichweite 28,7 Prozent), an Samstagen sind es 403.000.

Mit diesen Zahlen liegen die OÖNachrichten deutlich vor dem kleinformatigen Mitbewerb, was auch eine Bestätigung für den Journalismus ist, für den wir stehen.

"Qualität und Seriosität in der Berichterstattung sind für die Menschen in diesem Land von hohem Wert. Diesem Anspruch wollen wir weiterhin gerecht werden und mit fundierter Lokalberichterstattung noch näher an die Menschen heranrücken", sagt die neue OÖNachrichten-Chefredakteurin Susanne Dickstein.

Miteinander können wir in unserem Bundesland viel bewegen.