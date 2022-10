OÖN-Schlossgespräche mit Bodgan Roscic

Seit zwei Jahren leitet der in Belgrad geborene und ab seinem zehnten Lebensjahr in Linz aufgewachsene Kulturmanager Bogdan Roscic die Wiener Staatsoper. Im Juni wurde sein Vertrag vorzeitig bis 2030 verlängert. Am 7. November (ab 18.30 Uhr) wird der 58-Jährige bei den OÖN-Schlossgesprächen in Kooperation mit der Kultur GmbH des Landes im Festsaal des Linzer Schlossmuseums zu Gast sein und sich vor Publikum den Fragen von Kulturchef Peter Grubmüller stellen. Der Eintritt ist frei.

Bogdan Roscics Zeit in Oberösterreich, sein Weg vom Kulturjournalisten über die Jahre als Ö3-Senderchef bis zur Musikindustrie (Universal Music, Decca Music Group in London, Sony Classical) und der Alltag als Direktor der Wiener Staatsoper – all das wird an diesem Abend besprochen. Mit welchen Herausforderungen ist der Chef eines der größten Kulturtanker der Republik konfrontiert? Wie will Bogdan Roscic sein Ziel, die Staatsoper weiter zu öffnen, erreichen? Wie leidet der Kulturbetrieb unter den Folgen von Corona und Kostensteigerungen? Gegen Ende der Veranstaltung ist das Publikum eingeladen, Fragen zu stellen.

Montag, 7. November, 18.30 Uhr, OÖN-Schlossgespräche mit Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic, Linzer Schlossmuseum (Festsaal). Eintritt frei, Anmeldung unter: anmeldung@ooelkg.at, Tel: 0732 / 7720-52239.