OÖN laden zum Schlossgespräch mit Bogdan Roscic

Beantwortet wird all das am kommenden Montag, 7. November. Ab 18.30 Uhr ist Staatsoperndirektor Bogdan Roscic bei den OÖN-Schlossgesprächen in Kooperation mit der Kultur GmbH des Landes im Festsaal des Linzer Schlossmuseums zu Gast und stellt sich vor Publikum den Fragen von OÖN-Kulturchef Peter Grubmüller. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung: 0732 / 7720-52239 oder anmeldung@ooelkg.at