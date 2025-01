Wie geht es der Kunst- und Kulturszene in Braunau und im Innviertel? Was funktioniert gut, welche Voraussetzungen gehen Braunau zur Kulturregion ab? Welche Effekte kann das Festival der Regionen (FdR), das von 13. bis 21. Juni in Braunau und Umgebung stattfindet, hinterlassen?