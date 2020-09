OÖN-KulturAbo mit acht Linzer Kulturperlen

Auch heuer fädeln die OÖNachrichten in ihrem OÖN-KulturAbo acht Perlen verschiedener Genres auf.

1. 11., Musiktheater Linz: Wie weit gehen wir für diejenigen, die wir lieben? Darum kreist "Fidelio/Twice through the Heart": Zwei Frauenschicksale, zwei Ehen und zwei Komponisten treffen mit Beethovens Freiheitsoper und Mark-Anthony Turnages Dramatischer Szene für Mezzosopran und 16 Musiker aufeinander. Regie führt Landestheater-Intendant Hermann Schneider.

3., 13., 20. 12. oder 6. 1., Theater Phönix: "Winnetou eins bis drei – und am Ende stirbt Karl May" von Erik Etschel und Lisa Fuchs spürt als unterhaltsame Collage dem Mythos Karl May nach, seiner Tragweite, aber auch dem Prinzip der Selbstfindung und Selbstdarstellung.

28. 2. 2021, Brucknerhaus Linz: Im Multimediastück "Just Call Me God" erkundet Hollywoodstar John Malkovich die seelischen Abgründe eines Diktators, dessen Zeit abläuft. Martin Haselböck liefert den Soundtrack dazu an der Orgel. Die Regiefäden zieht Michael Sturminger.

14. 3., Brucknerhaus Linz: Elisabeth Leonskaja, russische Grande Dame der Tasten, widmet sich mit der NDR Radiophilharmonie unter Andrew Manze Mozart, dessen Klavierkonzert Nr. 23 und dem Jahr 1786.

April 2021, Posthof: Ein Abend aus dem Festival Tanztage, das internationale Größen des zeitgenössischen Tanzes nach Linz bringt. Genauere Informationen folgen.

29. 4. oder 6., 21. 5. oder 4. 6., Theater Phönix: "Taumel und Tumult", eine Uraufführung aus der Feder des Schlierbacher Autors Thomas Arzt, der schon 2016 mit seiner Neufassung "Werther lieben" frei nach Goethe am Theater Phönix glänzte.

13. 5., Schauspielhaus Linz: Mit "Der böse Geist Lumpazivagabundus oder das liederliche Kleeblatt" lockt ein Nestroy-Klassiker.

1. 6., Posthof Linz: "Crash Test Dummies: God Shuffled His Feet – 25th Anniversary Tour": Die mehrfach Grammy-nominierte Band und ihr Sänger Brad Roberts sind auf Europatour.

OÖN-KULTURABO

Erhältlich ist das OÖN-KulturAbo bis 15. Oktober im Linzer Theater Phönix, Wiener Straße 25, 4020 Linz, 0732/666 555 oder per Mail: tickets@theater-phoenix.at.

Alles Infos finden Sie unter www.nachrichten.at/kulturabo