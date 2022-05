Wer so heißt, lebt mit einer Frage, die ihn mit Gebrautem in Verbindung bringt – und der jedes Mal klarstellen muss, "dass ich nicht mit dem Bier verwandt bin", sagt Gernot Budweiser. Der Niederösterreicher hat sich zu den Karikaturisten Gerhard Haderer und Sinisa Pismestrovic gesellt, die in den OÖNachrichten das politische und gesellschaftliche Geschehen aufspießen.