OÖN-Filmnacht mit Hader: Eine Warteliste "jenseits von Gut und Böse", "Pulp Fiction 2.0" mit Maria

Die Warteliste für die OÖN-Filmnacht mit Josef Hader sei „jenseits von Gut und Böse“ gewesen, sagte Manfred Müller, Chef des Kassenteams im Linzer Moviemento-Kino, mit einem Lachen.

Hader, geboren in Waldhausen im Strudengau, war Samstagabend in die Landeshauptstadt gekommen, um seinen zweiten Spielfilm als Regisseur zu präsentieren: „Andrea lässt sich scheiden“ (aktuell im Kino), in dem die Paschingerin Birgit Minichmayr ihren baldigen Ex-Mann unabsichtlich überfährt.

foto: volker weihbold josef hader andrea lässt sich scheiden moviemento linz Bild: VOLKER WEIHBOLD

Dem beherzten Kassenteam gelang es natürlich, die Gäste „zu schlichten“. Am Ende hatten mehr als 500 Besucher die Produktion gesehen und den Star in Filmgesprächen mehr als eineinhalb Stunden lang befragen können. Das Publikum ließ nichts aus.

Josef Hader im Interview zu "Andrea lässt sich scheiden"

Lustig war es freilich auch: So schilderte Hader, wie er mit seiner Gramastettener Kollegin Maria Hofstätter zum Üben für eine gemeinsame Filmszene – Hader spielt in „Andrea lässt sich scheiden“ einen Lehrer – die Disco seiner Jugendzeit unsicher machte. Wie das so gewesen sei? In Anlehnung an die berühmte Tanzszene von Uma Thurman und John Travolta in Quentin Tarantinos Regie sagte Hader trocken: „Es war wie ‚Pulp Fiction 2.0.‘“

Ein Sager, über den manche Gäste wohl heute noch lachen.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper