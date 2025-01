OÖN-Filmnacht: Der Wahrheitsmotor als Publikumsmagnet

Kinopublikum den internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht, ist nichts Neues. Regisseur Friedrich Moser bestätigte das ein weiteres Mal Sonntagabend bei der restlos ausverkauften OÖN-Filmnacht im Linzer Moviemento. Der Dokumentarfilm „How To Build a Truth Engine“ („Wie man einen Wahrheitsmotor baut“, aktuell im Moviemento zu sehen) des Desselbrunners hatte seine Weltpremiere 2024 beim renommierten US-Festival „South by Southwest“ in Austin gefeiert.