OÖN-Abstimmung: Knauß siegt vor Sykora

Vor dem heute sportlich startenden Kitzbühel-Wochenende haben die Leser der OÖNachrichten auf www.nachrichten.at abgestimmt: Mit 36,08 Prozent aller Stimmen setzte sich Speed-Kommentator Hans Knauß bei der Frage "Welchen ORF-Ski-Experten finden Sie am besten?" durch.

Dicht dahinter auf Platz zwei landete der in den technischen Herren-Disziplinen eingesetzte Thomas Sykora (32,19 Prozent) vor dem bereits abgeschlagenen Armin Assinger (16,67 Prozent), der sich wie ab heute am Hahnenkamm nur noch bei Großereignissen einmischt. Benjamin Raich landete mit 8,86 Prozent auf Platz vier. Am wenigsten sind die OÖN-Leser mit den Kommentaren und Analysen von Alexandra Meissnitzer (4,63 Prozent) und Nicole Hosp (1,57 Prozent) zufrieden.

Auf die Frage, ob der ORF zu viele ehemalige Skirennfahrer als Experten aufbietet (insgesamt sechs sind aktuell im Einsatz). 72,4 Prozent antworten mit "Ja".

