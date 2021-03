Online-Premiere für "The Wave"

Ab 19.30 Uhr ist vier Wochen lang ein Videomitschnitt der Uraufführung auf landestheater-linz.at/netzbuehne zu sehen.

Or Matias schrieb das Stück im Auftrag des Landestheaters basierend auf dem Tatsachenbericht des Lehrers Ron Jones, der durch den Bestseller "Die Welle" weltbekannt wurde. Dabei will Jones seiner Klasse mit einem Experiment zeigen, wie schnell sich autoritäre Strukturen in einer Gruppe etablieren können. Doch das gut gemeinte Experiment läuft aus dem Ruder ...

Die Tickets für das Musical können vorab bis 17. April für einen gewünschten Tag gekauft werden und sind dann 48 Stunden lang gültig. Die Zuschauer entscheiden selbst, wie viel sie zahlen möchten, auch Gratis-Eintritte sind möglich.

Infos, Karten: landestheater-linz.at/netzbuehne