Online: Aus dem Leben der Linzer Jüdin Ilse Mass

In drei Teilen erzählen in der Inszenierung von Johannes Neuhauser die ehemalige Landestheater-Darstellerin Bettina Buchholz und ihre Töchter Helene (15) und Hanna (9) das Leben der Linzer Jüdin Ilse Mass, geborene Rubinstein.

1 "Unbeschwerte Kindheit in Linz": Der erste Teil widmet sich Ilse Mass und ihrer glücklichen Kindheit in Linz, bis Hitler 1938 in Österreich einmarschiert. Die Familie verliert sofort Geschäft und Wohnung, sie muss fortan in einem kleinen Zimmer in der Linzer Bethlehemstraße hausen. Dort erlebt die zehnjährige Ilse in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hautnah den Brand der Linzer Synagoge mit und wie die Nazis ihrer Mutter eine Pistole an den Kopf setzen. Beide müssen Linz innerhalb von 48 Stunden verlassen. Kurz zuvor wird ihr geliebter Vater ins KZ deportiert. vimeo.com

2 "Exil in Shanghai": Der Familie gelingt im letzten Moment die Flucht nach Shanghai, wo Ilse mit ihren Tanzauftritten am Broadway von Shanghai zum Familieneinkommen beiträgt. Als Ilse und ihre Mutter jedoch von Maoisten sexuell bedrängt werden, flüchten sie auf einem Frachtschiff über Südafrika in den gerade neu gegründeten Staat Israel. vimeo.com

3 "Israel und die Kindheitsträume von Linz": Mit viel Witz und Humor findet Ilse trotz eines schwierigen Anfangs zu einem geglückten Leben, durch das sie die Kindheitsträume von den unbeschwerten Jahren in Linz begleiten. vimeo.com