OneRepublic: Genialer Hit-Sturm auf Burg Clam

"Wir werden heute zu 99 Prozent Hits bringen", verkündete Ryan Tedder, Mastermind und Sänger von "One Republic", am Beginn des Konzerts - und er versprach nicht zu viel: Die eineinhalb Stunden wurden zu einem wahren Hit-Sturm, den die Band aus Colorado in der Burgarena losließ. Sehr zur Freude der Fans, die tanzten, jubelten und - ausnahmslos - bei jedem Song mitsangen.