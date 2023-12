Omar Sarsam: „Blödeln hat was Heiliges“

Omar Sarsam ist nicht nur einer der besten Kabarettisten des Landes, sondern er praktiziert nebenbei als Kinderarzt. Vor seinem Auftritt am Samstag um 19.30 Uhr im Stadtsaal Vöcklabruck erreichten die OÖN den Vielbeschäftigten auf der langen, winterlichen Fahrt zu einem Auftritt in Oberndorf. Da seine Termine derzeit rar sind, wurde aus einer Anfrage spontan ein Interview.

Omar Sarsam: Können wir das Interview gleich machen? Ich hab gerade nichts anderes vor.

OÖN: Ich hätte mir vorher gerne noch Fragen überlegt …

Sarsam: Ach, fragen S’ einfach.

OÖN: Na gut …

OÖN: Sie spielen in Vöcklabruck Ihr Programm „Oh du Andere“. Worum geht’s?

Sarsam: Es ist das Weihnachtsprogramm, das jedes Jahr ein bisschen anders ist und trotzdem gleich. Ich weiß nicht warum, aber zu Weihnachten rückt man näher zusammen, und sowohl das Publikum als auch ich haben Lust, zu improvisieren.

Mögen Sie das Improvisieren?

Ja, weil dadurch Nähe entsteht. Es kann total super werden oder komplett danebengehen.

Wie kommt es zu dieser Nähe zum Publikum?

Man glaubt immer, die Kabarettisten sitzen am Schreibtisch, denken sich eine Nummer aus und tragen sie vor. Aber Nummern verändern sich, viel entsteht spontan. Bei „Oh du Andere“ habe ich einmal zu Beginn einfach ein Weihnachtslied gesummt und alle haben mitgemacht. Einfach so. Daraus entsteht eine besondere Stimmung. Heute spiele ich in Oberndorf, schauen wir, was passiert, wenn ich „Stille Nacht“ falsch summe.

Sie sind eine arabisch-österreichische Mischung. Feiern Sie Weihnachten?

Ja. Mein Großvater hatte ein urlustiges Ritual. Er zündete eine Kerze an und tanzte wie ein Indianer um den Esstisch herum. Und die ganze Familie hinterher. Es war eine Mordsgaudi. Aber es gab auch besinnliche Momente.

Warum arbeiten Sie als erfolgreicher Kabarettist nach wie vor als Kinderarzt?

Für mich gehört beides zusammen. In der Kunst fehlt mir jegliche Inspiration, wenn ich die Medizin nicht habe. In beiden Berufen geht es um Beziehung, als Arzt zu Kindern und Eltern, als Kabarettist zum Publikum.

Das heißt, den Doktor Sarsam gibt es nicht ohne den Künstler.

Ja, wobei ich den Titel nicht brauche, die Inspiration aus der Medizin aber schon. In beiden Berufen wollen wir Menschen glücklicher, gesünder machen. Blödeln hat für mich was Heiliges. Es ist der schnellste Weg zur Mitte.

Zum Blödeln braucht es auch Vertrauen und Offenheit.

Mit meiner Improtrainerin haben wir vor Publikum geübt, was man tun muss, um auf der Bühne zu scheitern. Was passiert denn schon, wenn etwas danebengeht? Menschen sehen einem anderen beim Scheitern zu. Was gibt es Entspannenderes?

Gibt es etwas, das Ihnen auf der Bühne peinlich ist?

Ich hab da so einen Albtraum, den wohl jeder Mann hat: das offene Hosentürl. Ich kaufe daher nur noch Hosen ohne Türl. Ich hab übrigens noch acht Minuten. Und dann komme ich gleichzeitig mit dem Publikum an.

Warum ist Lachen eigentlich so wichtig?

Ich sehe Humor als Werkzeug, um Situationen zu bewältigen, für die wir keine andere Lösung als den Humor haben. Vielleicht ist Humor ein guter Weg aus der Überforderung. Ich kann auch wütend sein, aber mein Hauptgefühl ist Humor. Das kann für die Familie anstrengend sein. Meine Frau sieht manchmal, wie’s in meinen Augen durchblitzt. Dann schaut sie mich an, und ich weiß, dass es besser ist, nichts zu sagen. Gerade dann wär’s lustiger. Aber ich sag’s dann eh nicht.

Das ist wahre Liebe.

Ja. Wenn sich Omar Sarsam eine Wuchtel verkneift, das ist Liebe.

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn