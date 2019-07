"Old Town Road" bricht Chart-Rekord in USA

Das Lied "Old Town Road" von Lil Nas X hat den Rekord für die längste Zeit an der Spitze der US-Single-Charts gebrochen. Wie der Branchendienst Billboard mitteilte, steht der Song mit Elementen aus Rap und Country-Musik nunmehr die 17. Woche in Folge auf Platz eins. "Dieser Song hat mein Leben und die Art, wie ich die Welt um mich herum sehe, in weniger als einem Jahr verändert", kommentierte Lil Nas X auf Twitter.

Der bisherige Rekord von 16 Wochen war 1995 von der Sängerin Mariah Carey zusammen mit der Boyband Boyz II Men mit dem Lied "One Sweet Day" aufgestellt worden. 2017 zogen Luis Fonsi, Daddy Yankee und Justin Bieber mit "Despacito" gleich. In seinen 17 Wochen an der Spitze der Billboard Hot 100 wurde "Old Town Road" 72,5 Millionen Mal in Streamingdiensten abgerufen.

Billboard hatte den Überraschungshit zunächst sowohl in der Rap- als auch in der Country-Kategorie geführt. Später flog er aber aus der Country-Hitparade, weil er laut Billboard nicht den Merkmalen des Genres entsprach. Die Entscheidung löste im Internet eine hitzige Debatte über Rassenvorurteile aus.

