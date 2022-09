Ohnmacht zwischen Recht und Gesetz

Literaturwissenschaft, Psychologie, Philosophie – so gut wie alle Disziplinen des geistigen Lebens haben sich an Franz Kafkas Roman-Fragment "Der Prozess" schwindelig analysiert. Niemandem ist es gelungen, Deutungshoheit über dieses Werk zu erlangen. Derlei strebt Regisseur Peter Wittenberg in seiner Inszenierung am Linzer Schauspielhaus mit diesem literarischen Brocken gar nicht erst an.