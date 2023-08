Ohne Triumph der Liebe

Christof Loy beschränkt sich in einem hölzern getäfelten klassizistischen Raum (Johannes Leiacker) auf Stimme, Text und Bewegung, braucht dafür keine Versatzstücke, keinen inszenatorischen Schnickschnack, der von der Musik ablenken würde, sondern geht an die Reformoper Glucks und Calzabigis in deren Sinn heran.

Heute brauchen wir nicht unbedingt ein glückliches Ende, weshalb Loy den Triumph der Liebe und das erneute Zum-Leben-Erwachen Euridices ausspart und Cecilia Bartoli als Orfeo effektvoll im schwarzen Nichts verschwinden lässt – ein bestechender Abgang und überzeugender Schluss.

Musikalisch begeisterten die von Gianluca Capuano geleiteten Les Musiciens du Prince, die Glucks Partitur plastisch inszenierten. Nicht minder faszinierend Il canto di Orfeo, ein Chor – mit bester Einstudierung von Jacopo Facchini –, der die nicht unwesentlichen Chorszenen restlos überzeugend zu gestalten wusste und mit dem Orchester ein ideales Fundament legte.

Regisseur Christof Loy dirigierte choreographisch auch das hervorragende Tanzensemble, das geschickt die musikalischen Affekte in Bewegung umsetzte und so einen wesentlichen Teil dieses Werks imponierend gestaltete. Madison Nonoa wurde zwar als Amore der Schluss genommen, dafür konnte sie mit dem kleinen Rest ihrer Partie fein beeindrucken. Ebenso Mélissa Petit, die eine intensive Euridice mimte und stimmlich zu begeistern wusste. Bleibt noch Cecilia Bartoli als ungemein emotional dichter Orfeo, als hervorragende Schauspielerin und intensiv gestaltende Sängerin, deren Stimme allerdings nicht mehr jene Frische von einst aufweist.

Fazit: Ein rundum stimmiger, eher klassisch interpretierter, aber dadurch um nichts weniger emotionaler Gluck’scher Orpheus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Michael Wruss Michael Wruss