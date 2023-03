"Ohne Kunst und Religion versinken wir im Sumpf unserer Instinkte"

"Der Bad Schallerbacher Intendant Peter Gillmayr gehört glücklicherweise nicht zu jenen Kulturschaffenden, die meinen, dass russische Kultur nun nicht mehr stattfinden darf", sagt Michael Dangl. Der Schauspiel-Star vom Theater in der Josefstadt bietet am Mittwoch (15. März) zusammen mit Gillmayrs Ensemble "Tango de Salón" im Atrium in Bad Schallerbach "Russisch-Ukrainisches gespielt und gesprochen" mit Texten von Nikolaj Gogol, Daniil Charms, Alexander Puschkin und Anton Tschechow an.