Es ist der 22. Dezember 2019. Die Sängerknaben aus St. Florian stimmen in der Pfarrkirche Vorchdorf auf das Weihnachtsfest ein. Niemand an diesem Tag weiß, dass dies das letzte gemeinsame Konzert des Klangkörpers bis zum heutigen Tag sein wird. Corona hat diese musikalische Institution stumm gemacht. Zahlreiche Konzerte fielen ins Wasser, und auch die für Anfang September geplante Konzerttournee in Simbabwe musste abgesagt werden.