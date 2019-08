ÖVP schlägt "Ö-Tube" vor

Eine seit Jahren von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz geforderte Adaptierung des ORF-Gesetzes greift offenbar die ÖVP im Wahlkampf auf. Dabei geht es darum, dass es dem ORF per Gesetz untersagt ist, Inhalte online zu stellen, solange sie nicht in einem der Radio- oder Fernsehprogramme gesendet worden sind.

Einschränkungen gibt es auch bei der TV-Thek, weil die mit öffentlichen Mitteln produzierten Inhalte dort nur sieben Tage online verfügbar sein dürfen. Dies sei ein Wettbewerbsnachteil, vor allem gegenüber Online-Streaming-Diensten wie YouTube. "Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich muss die Möglichkeit haben, ein konkurrenzfähiges Produkt zu etablieren", heißt es in einem Papier: "Ö-Tube", eine Online-Plattform, auf der alle relevanten medialen Inhalte flexibel und ohne Beschränkung zugänglich sind. Man wolle das ORF-Gesetz in der nächsten Legislaturperiode dahingehend abändern. Der Ö-Player müsse allen Medienunternehmen offenstehen, die die Plattform mitnutzen und mitgestalten können. Der Betreiber sei nicht der ORF. Vorbild ist der BBC-iPlayer in Großbritannien. Der vom ORF ausgearbeitete Player bietet neben dem uneingeschränkten Zugang zum Programmangebot auch einen eigenen Kid-Screen, Sportangebot und eine Art "ORF-Facebook" vor.