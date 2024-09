ÖVP, Grüne, FPÖ und Neos für neuen Theatervertrag von Stadt und Land

"Es gab über lange Jahrzehnte einen mustergültigen Vertrag der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Linz und ihren Institutionen im Kulturbereich und des Landes mit dem Theatervertrag. Wie so oft sage ich dazu, leider wurde er gekündigt", so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in seiner Rede am Sonntag bei der Eröffnung des Linzer Brucknerfestes. Zwischenapplaus brandete auf.