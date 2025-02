Österreichs größte Musikschule wird 75 Jahre alt

Als am 18. September 1950 die Linzer Musikschule feierlich aus der Taufe gehoben wurde, konnte sie vom Fleck weg beachtliche 700 Schüler verbuchen. Diese Zahl hat sich über die Jahrzehnte mehr als verfünffacht: Mittlerweile werden hier rund 3900 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, im Angebot stehen 50 Fächer, von Klavier über Gesang bis Musiktheorie. Somit ist die Musikschule, die der Stadt Linz gehört (und nicht zum Landesmusikschulwerk), die größte Österreichs. Am 7. März wird im Linzer Brucknerhaus mit einem Konzert das 75-Jahr-Jubiläum gefeiert.

Bis zu 1000 Singschüler

Wichtig ist Direktor Christian Denkmaier, dass die Musikschule für alle Linzer da ist. So bekommt jedes Kind, das angemeldet wird, einen Platz in der elementaren Musikpädagogik (ab 4 Jahren). "Und wer bereits in der Musikschule ist, wird bei weiteren Ausbildungswünschen bevorzugt." Der Direktor und sein Team versuchen, die Wartezeiten nach der Anmeldung so kurz wie möglich zu halten. "85 Prozent erhalten innerhalb von ein bis zwei Jahren den gewünschten Platz." Manchmal müsse man dabei kreativ sein: "Wir bieten als Vorbereitung für das Schlagzeug einen Gruppenunterricht an, um die Wartezeit zu verkürzen."

Um auch Kinder zum Musikunterricht zu animieren, deren Eltern sich die Kosten von 255 Euro für 30 Minuten pro Woche im Semester nicht leisten können, gibt es das Projekt "musikalischer Südwind". Dabei erhalten Schüler an Volksschulen Instrumentalunterricht in Vierergruppen zum ermäßigten Preis.

Zum Erfolgsprojekt hat sich auch die 1951 gegründete Singschule entwickelt. Diese wird jährlich an 30 Volksschulen angeboten. "Pro Jahr machen 700 bis 1000 Kinder mit", sagt Denkmaier. Insgesamt unterrichten an der Musikschule 120 Lehrer. Die Zentrale liegt seit 1979 im Prunerstift, daneben gibt es 40 Zweigstellen. Das Budget beträgt acht Millionen Euro, davon stammt eine Million aus Beiträgen der Eltern. Das Land zahlt 55 Prozent der Lehrergehälter. Die beliebtesten Instrumente sind Klavier, Gitarre und Streichinstrumente, berühmte Schüler sind etwa der verstorbene Cellist Heinrich Schiff, der Violinist Gunnar Letzbor – und der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ), der einst Querflöte lernte. "Die Musikschule ist ein essenzieller Bestandteil des kulturellen Lebens", sagt er. Für Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) bietet die Musikschule mit innovativen Veranstaltungsformaten "der Jugend eine Bühne".

„Musikschule goes Brucknerhaus“: Mit einem bunten Programm feiert die Linzer Musikschule ihr 75-Jahr-Jubiläum am 7. März um 19.30 Uhr im Linzer Brucknerhaus. Dabei führen das Musikschulorchester unter Ingo Ingensand und der Musikschulchor United Voices unter Chorleiterin Birgit Kubica u.a. Werke von Edvard Grieg, Maurice Ravel und Queen auf. Als Gäste sind Rapperin Yasmo, Musikerin Julia Lacherstorfer sowie Geigerin Nina Sofie Berghammer dabei.

Karten gibt es in der Musikschule und im Brucknerhaus. Infos gibt es auf musikschule.linz.at.

