Österreichs erste Tatort-Regisseurin kam aus St. Florian

Wer einen "Tatort" dreht, hat eine noch immer männlich dominierte Königsklasse der Regie erreicht (mehr rechts). Die erste Österreicherin, die eine Folge der Kult-Krimireihe realisierte, war die in Bad Hall geborene und in St. Florian bei Linz aufgewachsene Susanne Zanke. Die 77-Jährige inszenierte 1992 Ulrike Folkerts in "Falsche Liebe", 2002 folgte "Fakten, Fakten" mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers.