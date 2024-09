Österreichischer Musiktheaterpreis: Vier Auszeichnungen für Oberösterreich

Als beste weibliche Hauptdarstellerin wurde Erica Eloff, Publikumsliebling am Linzer Musiktheater, für ihre Leistungen in Wagners „Meistersinger von Nürnberg“ und Erich Wolfgang Korngolds „Die tote Stadt“ ausgezeichnet. Sie konnte damit Konkurrentinnen wie Elina Garanca („Aida“, Staatsoper) übertrumpfen.

Das Linzer Landestheater erhielt noch eine weitere Auszeichnung: „Natascha, Pierre und der große Komet von 1812“ wurde in der Regie von Musicalchef Matthias Davids als beste Musicalproduktion gewürdigt – und stach damit unter anderem die Seefestspiele Mörbisch („Mamma Mia“) und den Musicalfrühling Gmunden („Briefe an Ruth“) aus. Die aus Attersee stammende Choreografin Doris Uhlich wurde für ihr Stück „Die Sonne ist nicht nur ein Himmelskörper“ im Festspielhaus St. Pölten ausgezeichnet. Die Tänzerin, die im Jänner mit dem Pudertanz bei der Eröffnung der Kulturhauptstadt in Bad Ischl Aufmerksamkeit erregte, wurde bereits kürzlich mit österreichischen Kunstpreis geehrt. Der Wilheringer Dirigent Tobias Wögerer gewann in der Kategorie „beste musikalische Leitung – Nachwuchs“. Hier war auch Christoph Huber aus Ternberg nominiert. Leer gingen der für Wagners „Ring“ an der Staatsoper nominierte Franz Welser-Möst und das Lehar Festival Bad Ischl (Sparte Operette) aus. Der Sonderpreis in der Sparte „Crossover“ ging an „Jedermann“ Philipp Hochmair, der in Haag am Hausruck lebt. Alle Preisträger: www.musiktheaterpreis.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper