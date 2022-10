Österreichischer Kunstpreis für "Toxic Dreams"

Im Bereich Darstellende Kunst kommt das seit 1997 werkende und von Kornelia Kilga sowie Yosi Wanunu gegründete Kollektiv "Toxic Dreams" zu Kunstpreis-Ehren: Mitglieder sind die in Vöcklabruck geborene Susanne Gschwendtner, die Wienerin Anna Mendelssohn, der Linzer Michael Strohmann (Band Fuckhead) und der aus Freistadt stammende Markus Zett.

"Die Auszeichnung mit dem Kunstpreis ist mehr als die Anerkennung herausragender individueller Leistungen, der Preis steht stellvertretend für die Vielfalt und Exzellenz zeitgenössischen heimischen Kunstschaffens", sagt Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).

Doujak und Pilz ausgezeichnet

In der Kategorie Musik triumphiert der Tiroler Avantgardekomponist Johannes Maria Staud, in der Literatur kommt Autor Thomas Stangl ("Der einzige Ort") zum Zug. Regisseurin Christiana Perschon ("Sie ist der andere Blick") wird mit dem Preis im Bereich Film bedacht. Für die Bildende Kunst kann sich Ines Doujak freuen, die 2018 mit einer prächtigen Ausstellung im Linzer Kunstmuseum Lentos zu erleben war. Bei der Fotografie sind Lisl Ponger, im Bereich Medienkunst Margot Pilz die Ausgezeichneten. Auch Pilz’ Arbeit wurde zuletzt im Herbst 2021 im Lentos im Rahmen der Schau "Female Sensibility" gezeigt. Die biennal vorgenommene Ehrung für den besten Kinder-/Jugendbuchautor geht an Willy Puchner. Bei den Kulturinitiativen wird der Theaterlabor-Verein Lalish gewürdigt.

Außerdem wurde der ebenfalls mit 15.000 Euro dotierte Hans-Hollein-Kunstpreis für Architektur enthüllt. Diese Auszeichnung wird seit 2016 vergeben und geht heuer an die Wiener ARTEC Architekten Bettina Götz und Richard Manahl.