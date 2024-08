Doris Uhlich, Robert Schindel und zwei Kunstuni-Professoren erhalten Österreichischen Kunstpreis

Der Österreichische Kunstpreis wird in zehn Kategorien vergeben, drei Mal geht er nach Oberösterreich. Die aus Attersee stammende Choreografin Doris Uhlich, die mit dem Pudertanz bei der Eröffnung der Kulturhauptstadt Bad Ischl intensive Diskussionen auslöste, erhält die Auszeichnung in der Kategorie Darstellende Kunst, der renommierte, in Bad Hall geborene Schriftsteller Robert Schindel in der Sparte Literatur.