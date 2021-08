Österreichischer Kunstpreis an Gelatin, Hundegger und Roisz

Erstmals wird auch die Sparte der darstellenden Kunst gewürdigt, ausgezeichnet werden ImPulsTanz-Gründer Karl Regensburger und in memoriam der jüngst verstorbene Ismael Ivo. Den Hans-Hollein-Kunstpreis für Architektur erhält Günther Feuerstein. Die Preisverleihung findet Anfang Dezember statt.

Die weiteren Kunstpreise, die jeweils für ein Gesamtwerk vergeben werden, gehen heuer an das Offene Kunst- und Kulturhaus Vöcklabruck (Kulturinitiativen), Gerald Domenig (Künstlerische Fotografie), Christa Sommerer und Laurent Mignonneau (Medienkunst) und die E-Violinistin und Komponistin Mia Zabelka (Musik). "Gerade die Zeit der globalen Krise hat gezeigt, wie wichtig Kunst für uns Menschen ist - ganz persönlich, aber auch als Stütze der Gesellschaft", wird Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Donnerstag in einer Aussendung zitiert. "Künstlerinnen und Künstler zeigen uns Alternativen zu unseren Lebensentwürfen auf und regen kritische Auseinandersetzungen an - und das brauchen wir Menschen."