Österreichischer Filmpreis: "The Trouble With Being Born" großer Sieger

Was für eine Nacht für die Frauen im österreichischen Film!

Nach Sudabeh Mortezai für ihren bestechenden Film "Joy" über Afroamerikanerinnen am Wiener Straßenstrich gewann zum zweiten Mal in Folge eine Frau den Preis für die beste Regie beim gestern in Wien verliehenen 11. österreichischen Filmpreis. Die 38-jährige Sandra Wollner hat mit ihrem Film, der sich kaum in die gängigen Genrekategorien drängen lässt, eine Arbeit vorgelegt, die unter den Kino-Produktionen der vergangenen Jahre ihresgleichen sucht. Darin entfaltet sich eine fiktionale Geschichte, die sich im engsten Sinne um das Machtverhältnis im verwundbarsten Verband des Menschen dreht – zwischen Erwachsenen und Kindern. Repräsentiert wird es durch Elli (Nachwuchsdarstellerin Lena Watson) und Georg (Georg Warta), den sie Papa nennt. Er hat sie erschaffen, Elli ist ein dem Menschen nachempfundener Sexroboter.

Sabine Derflinger gelang es 2020 mit dem vor dem ersten Lockdown gestarteten Dokumentarfilm "Die Dohnal" ein gesellschaftspolitisches Werk vorzulegen, das seine Stärke darin begründet, Verständnis für Feminismus zu schaffen, in dem Ungerechtigkeit auf einer allgemeinen, menschlichen Ebene nachvollziehbar wird. Die Vöcklabruckerin lockte für einen Dokumentarfilm, der sich nicht der Popularität, sondern konsequent der Sache andiente, unglaubliche 40.000 Besucher in die Kinos, bevor der Erfolgslauf von Corona gebremst wurde. Wie sie den OÖN einmal sagte, glaubt die Filmemacherin, dass sich in dieser Zahl die Sehnsucht der Bürger nach Politiker und Politikerinnen vom Format der Johannes Dohnals, Österreichs erster Frauenministerin, ausdrücke - von Eloquenz, Handschlagqualität und mit Leidenschaft für die Menschen, nicht für Macht. Die Vielarbeiterin Derflinger konnte den Preis nicht persönlich entgegennehmen, sie finalisiert einen Dreh in Italien. Per WhatsApp informierten sie die OÖN über ihren Sieg, sie schrieb überrascht: "Wie super ist das denn!"

Die weiteren Gewinner im Überblick:

Beste weibliche Nebenrolle: Edita Malovcic, „Quo vadis, Aida?“

Beste männliche Nebenrolle: Omid Memar, „7500“

Publikumsstärkster Film: Dokumentarfilm „But Beautiful“ von Erwin Wagenhofer

Die Zahlen wurden statistisch vom Fachverband der Film- und Musikwirtschaft erhoben und damit der Preistragerfilm ermittelt. Die Auszeichnung geht mit knapp 59.000 verkauften Kinokarten an den Dokumentarfilm „But Beautiful“ Produktion: Sabine Kriechbaum, Erwin Wagenhofer, Peter Rommel, Regie: Erwin Wagenhofer, Verleih: Filmladen, Michael Stejskal



Beste Kamera: „Quo vadis, Aida?“, Christine A. Maier

Bestes Drehbruch: „7500“, Patrick Vollrath/Senad Halilbašić,

Bestes Szenenbild: „Quo vadis, Aida?“, Hannes Salat

Beste Maske: Gaby Grünwald für „The Trouble With Being Born“

Bestes Kostümbild: „Hochwald“, Cinzia Cioffi

Bester Schnitt: Niki Mossböck für den Dokumentarfilm „Die Dohnal“ der Vöcklabrucker Regisseurin Sabine Derflinger

Beste Musik: „Hochwald“, Florian Horwarth

Beste Tongestaltung: „The Trouble With Being Born“ von Sandra Wollner für Johannes Schmelzer-Ziringer, Peter Kutin, Simon Peter