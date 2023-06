Österreichischer Filmpreis: "Corsage" mit Florian Teichtmeister vierfach ausgezeichnet

Der semidokumentarische Film „Vera“ von Tizza Covi und Rainer Frimmel gewann bei dem gestern vergebenen Österreichischen Filmpreis die Kategorie „Bester Film“. Der Film über die italienische Schauspielerin Vera Gemma, die Tochter von Giuliano Gemma, gewann auch in den Kategorien „Beste Regie“ und „Bester Schnitt“. Vicky Krieps erhielt den Preis für die beste weibliche Hauptrolle als Kaiserin Sisi in „Corsage“, Gerhard Liebmann gewann das Pendant bei den Männern für die Darstellung des beinharten (und schwulen) Bundesheer-Ausbildners Charles in „Eismayer“. Dieser Film bekam ebenso wie „Corsage“ von Marie Kreutzer vier Auszeichnungen. Der Preis für die beste Nebendarstellerin ging an Gerti Drassl („Märzengrund“). Bester Dokumentarfilm wurde „Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen“. Bester Kurzfilm wurde „Will My Parents Come to See Me“ von Mo Harawe.

Im warmen Ambiente des Globe war Donnerstagabend in Wien die feierliche Gala zum 13. Österreichischen Filmpreis gestartet - und dabei stand am Beginn des Abends auch ein brennendes Thema im Vordergrund: Die Diskussion rund um die Causa Florian Teichtmeister. Schließlich ist der Schauspieler, dem der Besitz Zehntausender Darstellungen von Kindesmissbrauch vorgeworfen wird, in zwei der nominierten Filme ("Corsage" und "Serviam") des Abends zu sehen. "Alle teilen wir eine grundlegende Haltung: Für Demokratie, für Gleichberechtigung aller Geschlechter und Nationalitäten - für die Gleichberechtigung aller Menschen und gegen jede Form von Machtmissbrauch", unterstrichen Verena Altenberger und Arash T. Riahi als Präsidentschaftsduo der Akademie des Österreichischen Films zum Auftakt: "Wir wollen informierte und letztendlich klare Worte finden." Ziel sei eine "Transformation von der Kultur des Wegschauens zu einer Kultur des Hinschauens".

Schon das Motto der von Regisseurin Catalina Molina gestalteten Preisverleihung spiegelte mit dem gewählten Motto "Durch die Nacht zum Licht" die Ambivalenz wider, was auch das Moderationsduo Julia Jelinek und Thomas Mraz unterstrichen. "Wir sind uns alle einig, dass es auch für die schwierigen und unangenehmen Themen heute Abend Raum geben muss", so Mraz: "Denn der Diskurs, der Dialog und das Streiten ist genau das, was unsere Branche lebensnotwendig braucht."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper