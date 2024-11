Österreichischer Buchpreis für Reinhard Kaiser-Mühlecker: Sprachlosigkeit der Familie und andere Katastrophen

Reinhard Kaiser-Mühlecker liest am 29. November in Freistadt.

Am 29. November wird er im Salzhof in Freistadt aus seinem Roman "Brennende Felder" lesen. An diesem Abend wird der Band bereits den Aufkleber "Österreichischer Buchpreis" tragen, denn diese mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde Reinhard Kaiser-Mühlecker am Montagabend bei der von den Burgtheater-Schauspielern Dorothee Hartinger und Philipp Hauß im Wiener Odeon Theater moderierten Gala zuerkannt.