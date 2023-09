Österreichischer Buchpreis: Drei Oberösterreicherinnen im Rennen

Bei den beiden Oberösterreicherinnen auf der Longlist handelt es sich um:

Karin Peschka aus Eferding für "Dschomba" (Otto Müller Verlag Salzburg)

Teresa Präauer für "Kochen im falschen Jahrhundert" (Wallstein Verlag)

Die in Linz geborene Präauer ist auch für den mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Buchpreis nominiert

(Verleihung: 16. Oktober bei der Frankfurter Buchmesse).

Weiters auf der Longlist für den Österreichischen Buchpreis stehen:

Birgit Birnbacher - "Wovon wir leben" (Zsolnay Verlag)

Milena Michiko Flašar - "Oben Erde, unten Himmel" (Wagenbach Verlag)

Susanne Gregor - "Wir werden fliegen" (Frankfurter Verlagsanstalt)

Wolf Haas - "Eigentum" (Carl Hanser Verlag)

Maja Haderlap - "Nachtfrauen" (Suhrkamp Verlag)

Bodo Hell - "Begabte Bäume" (Literaturverlag Droschl)

Clemens J. Setz - "Monde vor der Landung" (Suhrkamp Verlag)

Christina Walker - "Kleine Schule des Fliegens" (Braumüller Verlag)

Seit Ausschreibungsbeginn haben die fünf Jurymitglieder insgesamt 137 belletristische, essayistische, lyrische und dramatische Werke gesichtet, die zwischen dem 10. Oktober 2022 und dem 10. Oktober 2023 erschienen sind bzw. noch erscheinen werden.

In einem weiteren Schritt wählt die Jury aus den Titeln der Longlist fünf Titel für die Shortlist des Österreichischen Buchpreises aus, die am 10. Oktober 2023 veröffentlicht wird. Erst am Abend der Preisverleihung am 6. November erfahren die fünf Autoren und Autorinnen von der Shortlist, wer gewinnt.

Dies gilt ebenso für die drei Nominierten in der Kategorie "Debütpreis" des Österreichischen Buchpreises:

Hier stammt Eva Reisinger - "Männer töten" (Leykam Verlag) aus Oberösterreich.

Weiters im Rennens sind:

Arad Dabiri - "Drama" (Septime Verlag)

Thomas Oláh - "Doppler" (Müry Salzmann Verlag), er ist ebenso im Rennen um den Deutschen Buchpreis.



Die Preisträgerin bzw. der Preisträger von der Longlist erhält 20.000 Euro, die vier anderen im Finale (Shortlist) jeweils 2.500 Euro.

Der Debütpreis ist mit 10.000 Euro dotiert, die beiden weiteren im Finale bekommen ebenfalls 2.500 Euro.





