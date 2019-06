Österreichische Autorin Birgit Birnbacher gewinnt Bachmann-Preis

Birnbacher setzte sich mit ihrem Text "Der Schrank" in der Stichwahl knapp gegen Yannic Han Biao Federer durch. Der mit 25.000 Euro dotierte Hauptpreis ist nach der in Klagenfurt geborenen Autorin Ingeborg Bachmann (1926-1973) benannt.

Birgit Birnbacher, die am heutigen Sonntag mit dem mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde, verfügt über keine "klassische" Autorinnenkarriere. Auch in ihrem Siegertext "Der Schrank" knüpft die Soziologin an ihren Brotberuf an und widmet sich prekären Wohn- und Arbeitsverhältnissen. Im Text geht es um Themen, mit denen sie sich als Sozialarbeiterin ebenso auseinandergesetzt hat wie als Autorin.

Weitere Preisträger

Der Oberösterreicher Leander Fischer wurde hmit dem mit 12.500 Euro dotierten Deutschlandfunk-Preis ausgezeichnet. Der Kelag-Preis (10.000 Euro) ging an die aus Kärnten stammende Julia Jost. Yannic Federer bekam schließlich den 3sat-Preis (7.500 Euro). Ronya Othmann gewann den per Internet-Voting ermittelten BKS-Bank-Publikumspreis in der Höhe von 7.000 Euro und das damit verbundene und mit 5.000 Euro dotierte Klagenfurter Stadtschreiberstipendium.

Acht Autorinnen und sechs Autoren stellten sich beim Literaturwettbewerb einer siebenköpfigen Jury unter dem Vorsitz von Hubert Winkels. Im Vorjahr war der Bachmann-Preis an Tanja Maljartschuk gegangen.

Die Bachmann-Preisträger seit 1977

Der Ingeborg-Bachmann-Preis wird seit 1977 in Erinnerung an die in Klagenfurt geborene Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926-1973) verliehen. Die bisherigen Preisträger:

1977 Gert Jonke

1978 Ulrich Plenzdorf

1979 Gert Hofmann

1980 Sten Nadolny

1981 Urs Jaeggi

1982 Jürg Amann

1983 Friederike Roth

1984 Erica Pedretti

1985 Hermann Burger

1986 Katja Lange-Müller

1987 Uwe Saeger

1988 Angela Krauß

1989 Wolfgang Hilbig

1990 Birgit Vanderbeke

1991 Emine Sevgi Özdamar

1992 Alissa Walser

1993 Kurt Drawert

1994 Reto Hänny

1995 Franzobel (eigentlich Stefan Griebl)

1996 Jan Peter Bremer

1997 Norbert Niemann

1998 Sibylle Lewitscharoff

1999 Terezia Mora

2000 Georg Klein

2001 Michael Lentz

2002 Peter Glaser

2003 Inka Parei

2004 Uwe Tellkamp

2005 Thomas Lang

2006 Kathrin Passig

2007 Lutz Seiler

2008 Tilman Rammstedt

2009 Jens Petersen

2010 Peter Wawerzinek

2011 Maja Haderlap

2012 Olga Martynova

2013 Katja Petrowskaja

2014 Tex Rubinowitz

2015 Nora Gomringer

2016 Sharon Dodua Otoo

2017 Ferdinand Schmalz (eigentlich Matthias Schweiger)

2018 Tanja Maljartschuk

2019 Birgit Birnbacher