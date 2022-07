Österreicher schätzen sich eher kritisch ein

Im Rahmen der Gesundheitsumfrage Stada Health Report 2022, für die Menschen in 15 Länder befragt wurden, erwiesen sich die Österreicher in manchen Bereichen als Zweifler und Kritiker. Etwas mehr als die Hälfte der Österreicher (51 Prozent) ist demnach der Meinung, dass die Bevölkerung die Pandemie schlecht bewältigt hat, 13 Prozent empfanden die Bewältigung sogar als "sehr schlecht" – nur die Serben und Rumänen sehen ihre eigene Rolle noch negativer. Jeder Dritte hierzulande gibt außerdem an, dass sich seine psychische Gesundheit seit Ausbruch der Corona-Krise verschlechtert hat.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Sechs von zehn Österreichern versuchen, sich gesund zu ernähren, auch die Schlafqualität ist bei den meisten "gut". Außerdem positiv: Drei Viertel der Österreicher sind mit dem Gesundheitssystem des Landes zufrieden, 28 Prozent sogar "sehr zufrieden", das ist ein Wert, der nur in Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich höher ist.