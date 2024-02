Österreicher ersteigerte "Star Wars"-Drehbuch von Harrison Ford

Wie das Auktionshaus Excalibur Auctions in der Grafschaft Hertfordshire nördlich von London am Samstag mitteilte, wurde das Sammlerstück von einem österreichischen Sammler ersteigert.

Bildergalerie: Alle "Star Wars"-Teile im Überblick (Foto: Disney) Bild 1/10 Galerie ansehen

Ford hatte das Skript bei den Dreharbeiten für "Krieg der Sterne", den ersten Teil der Science-Fiction-Saga von Drehbuchautor und Regisseur George Lucas, in den Elstree Studios nördlich von London benutzt. Es handelt sich genau genommen um den vierten Entwurf des Drehbuchs vom 15. März 1976. Das unvollständige und nicht gebundene Skript enthält Überarbeitungen und stellt auf Seite 56 den Weltraumpiloten Han Solo vor - mit dieser Rolle wurde der US-Schauspieler Ford damals zum Weltstar.

Bildergalerie: Zehn Star Wars-Drehorte, die Fans gesehen haben sollten (Foto: travelcircus.de) Bild 1/10 Galerie ansehen

Ford hatte das Drehbuch in einer Londoner Wohnung liegengelassen, die er für die Dreharbeiten gemietet hatte - zusammen mit einem Aufnahmeplan und einem Brief eines Agenten oder Freundes. Die Vermieter hatten die Stücke nach seinem Auszug gefunden und jahrzehntelang aufbewahrt. Der Aufnahmeplan wurde nun für 4.826 Pfund versteigert, der Brief für 177,80 Pfund. Mit dem Drehbuch wurde nach Angaben von Auktionator Jonathan Torode ein neuer Rekord für ein "Star Wars"-Drehbuch aufgestellt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper