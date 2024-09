Theater mit tschetschenischen Jugendlichen: "Österreich, hast du Platz für mich?"

Tschetschenen sind in Österreich mit zahllosen Vorurteilen konfrontiert. Viele verbinden mit ihnen Kriminalität und Bandenkriege. Wie es jungen Erwachsenen mit tschetschenischen Wurzeln geht, die täglich gegen diese Zuschreibungen ankämpfen müssen, schilderte am Dienstag das Theaterstück "Geschichten, die nicht geschrieben sind" im Linzer Ursulinenhof. Es entstand im Projekt "StimmRaum" der Sozialen Initiative, in denen die Jugendlichen ihre Erfahrungen verarbeiteten.