"Ö3-Weihnachtswunder" zu Gast in Bregenz - mit diesen Live-Acts

Von 19. bis 24. Dezember wird aus einer gläsernen "Wunschhütte" am Kornmarktplatz gesendet, gegen eine Spende werden Musikwünsche erfüllt. 2021 kamen beim "Ö3-Weihnachtswunder" mehr als 3,9 Millionen Euro zusammen. Das Spendengeld wird über den "Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds" zur unmittelbaren Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich verwendet.

Zuletzt war das "Ö3-Weihnachtswunder" coronabedingt zwei Mal in den Ö3-Studios in Wien-Heiligenstadt produziert worden. Davor war das Ö3-Team in Salzburg, Graz, Innsbruck, Linz, St. Pölten und Villach zu Gast gewesen.

Moderiert wird das "Ö3-Weihnachtswunder" wie gewohnt 120 Stunden nonstop von Robert Kratky, Andi Knoll und Gabi Hiller.

Bestandteil des "Ö3-Weihnachtswunders" sind unter anderem Live-Acts aus der "Wunschhütte", auftreten werden etwa die Sportfreunde Stiller, Sarah Connor oder Reinhold & Laura Bilgeri.

