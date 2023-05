Ö3-Chef Georg Spatt verlässt den ORF

Georg Spatt war zunächst für österreichische Privatradios tätig, ehe er 1996 in der Ö3-Programmplanung begann. 1998 wurde Spatt stellvertretender Ö3-Chef, 2002 wurde er schließlich mit der Leitung des ORF-Hitradios betraut.

In einem Schreiben an sein Ö3-Team erklärt Spatt seinen Entschluss so: "Nach einer so langen und intensiven Zeit ist der Wunsch nach neuen Zielen, nach Veränderung und auch nach ein bisschen Abstand naheliegend und auch sicher gut nachvollziehbar. (...) Jetzt nach 25 Jahren bei Ö3 war unsere Übersiedlung aus den Studios Heiligenstadt auf den ORF-Campus am Küniglberg für viele von uns eine symbolhafte Zäsur. Und das aktuell ausverhandelte neue ORF Paket und die damit verbundenen Diskussionen rund um unsere Aufgaben und um unseren Erfolg sind für mich ein weiterer Hinweis, das Kapitel Ö3 für mich abzuschließen."

Spatt wird Ö3 und den ORF im Sommer verlassen, nach seinem Ausscheiden wird der langjährige stellvertretende Senderchef Albert Malli die interimistische Leitung des Radiosenders übernehmen.

Für die ersten Wochen und Monate nach seinem Abgang wünscht sich der scheidende Senderchef: "Abstand gewinnen, ausruhen und bei mir selbst nach neuer Begeisterung, nach neuen Herausforderungen und vielleicht überraschenden Antworten suchen."

