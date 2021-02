Ö1-Hörspielpreise ehren Franz Schuh als Schauspieler

Das Stück um Selbstoptimierung setzte sich unter 18 Produktionen durch und ist heute, Samstag (14 Uhr), in Ö1 erneut zu hören. "Schauspieler des Jahres 2020" wurde der Philosoph/Essayist Franz Schuh für die Verkörperung aller Rollen in Konrad Bayers "kasperl am elektrischen stuhl" (13. März, 14 Uhr). "Bestes Originalhörspiel" wurde "Die Revanche der Schlangenfrau. Ein Klangcomic frei nach Unica Zürn" von Natascha Gangl und dem Komponisten-Duo Rdeca Raketa (Maja Osojnik/Matija Schellander), zu hören am Sonntag, 23 Uhr.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.