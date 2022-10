Ö1, ein "immaterielles Kulturerbe" der UNESCO?

Nach wie vor groß ist der Aufschrei im heimischen Kunst- und Kulturbetrieb über die geplanten Einsparungen bei den beiden ORF-Radiosendern Ö1 und FM4. Auf die Ankündigung von ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher, dass sich notwendige Einsparungen bei Ö1 vor allem auf weniger gehörte Sendungen und programmliche Randzonen beschränken sollen, folgte ein offener Brief, der von zahlreichen hochkarätigen Institutionen unterfertigt wurde und bisher über 15.000 weitere Unterzeichner gefunden hat.

Thurnher meldete sich daraufhin zu Wort und bekräftigte ihr Bekenntnis zur Absicherung und Stärkung von Ö1. Sie verwies aber auch auf notwendige Sparziele aufgrund der "wirtschaftlich herausfordernden Zeiten". Thurnher sehe es als eine ihrer zentralen Aufgaben als Radiodirektorin, die "Bedeutung von Ö1 abzusichern und weiter zu stärken – auch unter den derzeitigen schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen". Alle Elemente, die Ö1 ausmachen, würden auch weiterhin ihren Platz im Sender haben, so Thurnher. Dazu zählten "selbstverständlich auch zeitgenössische Musik und Jazz".

Die finanzielle Entwicklung erfordere aber Einsparungen, wie Ö1 die Sparvorgaben erreichen kann, werde derzeit vom Senderverantwortlichen und den Programmabteilungen erarbeitet.

"Wichtiges Symbol"

Was die "Rettung" der Programmvielfalt bei Ö1 und dem Jugendsender FM4 betrifft, gibt es auch unkonventionelle Wortspenden. Gestern schlug etwa die Kultursprecherin der SPÖ, Gabriele Heinisch-Hosek, vor "die Programmkonzepte für Ö1 und FM4 in die UNESCO-Liste für immaterielles Kulturerbe aufzunehmen. Es wäre ein wichtiges Symbol, Ö1 und FM4 so zum Bestandteil unseres immateriellen Kulturerbes zu machen und so deren Bedeutung für das Kunst- und Kulturleben Österreichs herauszustreichen."