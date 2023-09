Ein Mädchen wird zum Hoffnungsträger dieser Welt in der „Odyssey. A Journey Through Worlds“, die Francesca Zambello zur Musik von Laura Karpman am Samstag, 9. September, im Linzer Donaupark inszeniert. Drei Schiffe werden dabei die Donau kreuzen und zur Bühne für Tanz- und Akrobatikeinlagen werden.