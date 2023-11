"Junges Theater" Linz: Odysseus’ Irrfahrt als Punktlandung

Endlich! Nach 20 Jahren – ein Jahrzent im Trojanischen Krieg und ein weiteres auf hoher See – erreicht Odysseus seine Heimat Ithaka. Sein Sohn erkennt den fremden Vater nicht, also erzählt ihm der griechische Held seine Irrfahrt. Zentrale Abenteuer aus Homers Epos verdichten "Junges Theater"-Leiterin Nele Neitzke und Friedrich Eidenberger in ihrer "Odyssee Short Cuts" zu 80 Abenteuerminuten.

Der Vöcklabrucker, seit 2019 festes Ensemblemitglied des "Jungen Theaters", gibt als Odysseus zugleich sein Regiedebüt (unterstützt von Veronika Haider) in der Landestheater-Reihe "Junge Klassiker" und hat auch die Ausstattung gestaltet: Es genügen Seil, Bock und Pferd. Sein Odysseus ist ein sportlicher Held, der geschmeidig über die Bühne turnt. Wie er den einäugigen Zyklop überlistet, der seine Gefährten verschlingt, ist nichts für Zartbesaitete, wobei seine Erzählkunst in wechselnden Rollen das Grauen weitgehend der Phantasie des Publikums ab 14 Jahren überlässt. Und der Theaterkunst: Ein Schattenspiel verleiht Odysseus heldenhafte Größe. Der Kasten wird zum Schiff, in dem Lichtkunst einer mit Wasser gefüllten Schüssel meterhohe Wellen entlockt. Zielsicher steuert Eidenberger seinen Helden am Felsen der Sirenen vorbei, zur Zauberin Kirke – wobei nicht alles an diesem Helden heldenhaft ist. So wenig er er sich ziert, das Lager mit Kirke zu teilen, so bereitwillig beseitigt der Heimgekehrte die Freier seiner Penelope.

Heimatlich klingen die zarten Klavierklänge der Bühnenmusik von Bernhard Höchtel.

Ein Rätsel bleibt auf hoher See: "Es klingelt ein Gott oder Dämon? Man weiß es nicht", baut Eidenberger spontan ein erbarmungsloses Handy in sein wendiges Spiel ein, das einen in jedem Moment packt.

Fazit: Eine kurzweilige "Odyssee", die ihr Publikum zielsicher erreicht.

"Odyssee Short Cuts": Fassung von Nele Neitzke und Friedrich Eidenberger nach Homers Epos, Studiobühne (Kammerspiele), bis

22. 5., www.landestheater-linz.at

Autorin Karin Schütze