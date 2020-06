Wie eine Heiligenfigur hängt die blonde Dame in einer Ecke des Linzer Schlossmuseums. Es wirkt, als würde sie den Besuchern friedlich ihren Segen geben. Doch halt. Um das Kinn flattert der Statue von Doris Walaschek ein Mund-Nasen-Schutz, dahinter ein Schild mit der Aufschrift "Es geht vorbei", und in der Hand hält sie, so scheint es, ein Gewehr. So schnell kann es also mit dem Frieden vorbei sein.