Ein Oberösterreicher stellt beim ORF das Fußballteam um

Das österreichische Fußball-Nationalteam sucht nach seiner Form. Ähnlich ist es beim ORF-Sport. Nach der schweren Niederlage bei der Fußball-EURO im direkten Vergleich mit dem Salzburger Privatsender Servus TV, was Stil und Kompetenz bei den Übertragungen betrifft, wird gerade an einer neuen Aufstellung gebastelt. Erste Ergebnisse waren bei den beiden Spielen im Rahmen der Nations League in Slowenien und Norwegen zu sehen.