Oberösterreich, das Land der 300 Museen

Sie sind Idealisten und werden oftmals als Spinner belächelt – bis sie mit Hartnäckigkeit ihren Traum vom eigenen Museum wahr gemacht haben. Vom Schlossmuseum in Linz über das Steyrer Kripperl und das St. Veiter Geschichte(n)haus bis hin zum Unterkagerer Hof in Auberg: Die Museumslandschaft in Oberösterreich ist bunt und wächst. Soeben hat der Museumsverbund Oberösterreich mit dem "Museum 1212 Enns" sein 300. Mitglied aufgenommen.

Vier von fünf Häusern werden ehrenamtlich von Privaten oder Vereinen betrieben. Klaus Landa, Geschäftsführer des Verbundes OÖ Museen, streut Rosen: "Es ist immer wieder beeindruckend, mit welchem Engagement die Museen mit Leben erfüllt werden."

Die Covid-Jahre waren durchwachsen, jetzt ist eine Renaissance festzustellen: "Wir haben befürchtet, dass nach Corona viele Ehrenamtliche wegbrechen, das ist uns Gott sei Dank erspart geblieben", sagt Elisabeth Kreuzwieser, die für den Verbund die Öffentlichkeitsarbeit vorantreibt. Auch hier gibt es einen neuen Ansatz: "Wir waren bisher in erster Linie für die Museen da, jetzt wollen wir uns vermehrt an potenzielle Besucher wenden." Neben der neu aufgelegten Museumskarte soll das auch über Newsletter und einen ausgeweiteten Auftritt in sozialen Medien geschehen.

Ein Museum kann in Oberösterreich übrigens jeder betreiben. Um vom Museumsverbund aufgenommen und betreut zu werden, sind unter anderem ein professionell geführtes Sammlungsverzeichnis und fixe Öffnungszeiten notwendig. Kreuzwieser: "Es ist auch wichtig, dass der Betreiber sein Haus qualitativ voranbringen will."

