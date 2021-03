Es ist aus unserem Sprachgebrauch nicht mehr wegzudenken: Das "O. K." In verschiedenen Schreibweisen, mit oder ohne Abkürzungspunkte oder auch lautschriftlich "okay" – und in verschiedensten Bedeutungen: bestätigend, fragend, fordernd oder auch zweifelnd. Auch das Offene Kulturhaus in Linz, kurz OK, nutzt diese Vieldeutigkeit. "O. K." gilt als das bekannteste und am häufigsten verwendete Wort der Welt. Es war auch das erste, das auf dem Mond gesprochen wurde.