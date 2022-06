Nova Rock: Nach dem Gatsch kehrte der Staub zurück

Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich am Samstag in Nickelsdorf die Fans von Beginn an vor den Bühnen, feierten mit der amerikanischen Punk-Institution The Offspring, sangen mit den Lokalmatadoren Seiler und Speer oder übten sich im politischen Protest bei der ukrainischen Band Jinjer. Zu späterer Stunde gab es dann einen Exkurs in dadaistischem Pop mit Deichkind.

Ruhiger verlief das Festival für die Einsatzkräfte. Laut einem Sprecher des Roten Kreuzes musste jedoch ein Gast, der von einer Bühne gefallen war, mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden – allerdings nur zur Abklärung. Die Polizei vermeldete keine nennenswerten Vorkommnisse.

Gestern ging das Festival mit Auftritten unter anderem von Billy Talent, Five Finger Death Punch, In Flames und Alligatoah zu Ende.