"Nova Rock Encore": Eintagesfestival im Stadion

Das "Nova Rock Encore" wird am 11. September als Eintagesfestival im Stadion Wiener Neustadt über die Bühne gehen, teilte man am Freitag mit. Headliner ist das heimische Duo Seiler & Speer, aber auch internationale Bands wie Bullet For My Valentine oder Millencolin finden sich im Line-up.

Ein besonderes Schmankerl ist sicherlich der Auftritt der aktuellen Song-Contest-Gewinner Maneskin. Die italienische Rockband dürfte hierzulande gut ankommen, ist sie doch aktuell mit drei Songs in den Top-Ten der Singlecharts vertreten. Außerdem sind Konzerte von Parov Stelar (als Late-Night-Act), Clawfinger, Jinjer, Russkaja und Fleks geplant.

Für den Zutritt zum Festival gilt die 3G-Regel, zudem wurde ein "umfassendes Sicherheitskonzept" versprochen. Tickets sind ab sofort erhältlich.