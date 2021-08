Nova Rock Encore: 2G-Regel und Experten zur Seite

Nachdem man im Juli bereits eine Analyse zum Corona-Infektionsrisiko durch das – dann von den lokalen Behörden abgesagte – Frequency Festival in St. Pölten vorgelegt hatte, will man nun das Nova Rock Encore am 11. September in Wiener Neustadt wissenschaftlich begleiten und so zum "Flaggschiff" für die kommende Konzertsaison machen. "Wir wollen ein Zeichen setzen und zeigen, wie wir die Zukunft der Konzerte und Festivals in Pandemiezeiten sehen", sagte Ewald Tatar, Festival-Leiter und Präsident der Interessengemeinschaft Österreichische Veranstaltungswirtschaft (IGÖV): "Wir wollen zeigen, dass wir nicht das Problem sind, sondern die Lösung." Es könne nicht sein, dass Veranstaltungen ohne Besucherlimit möglich sind, lokale Behörden dann aber – wie beim Frequency – im Alleingang einen Rückzieher machen.

Ansporn zur Impfung bei Jungen

Gemeinsam mit dem Public-Health-Experten Hans-Peter Hutter wurde ein Präventionskonzept entwickelt, das die gesetzlichen Vorgaben "deutlich übertrifft". So gelte für Festivalbesucher die bereits aus der Nachtgastronomie bekannte 2G-Regel: Demnach ist der Besuch ausschließlich für geimpfte sowie für getestete Personen mit gültigem PCR-Test erlaubt. Letzterer darf – anders als bei anderen Events – nicht älter als 48 Stunden alt sein.

Auch Simulationsforscher Niki Popper unterstützte – per Videobotschaft – die Durchführung des Festivals. Durch mehr Tests würden nicht nur mehr positive Fälle gefunden, sondern auch junge Menschen für die Impfungen gewonnen. Umfragen nach würden sich 75 Prozent der Besucher impfen lassen, um an Festivals und Konzerten teilnehmen zu können.