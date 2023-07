Nothing compared to her

Die einen sagen, Sinéad O’Connor war genial, die anderen nennen sie eine Verrückte. Wahr ist, dass die irische Sängerin, die am Mittwoch 56-jährig unter noch nicht restlos geklärten Umständen gestorben ist, nicht normal war. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt. Familie und Freunde sind am Boden zerstört und bitten in dieser sehr schwierigen Zeit um Privatsphäre", teilte ihre Familie mit.