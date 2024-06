Note für Note ein musikalischer Zauber

Der 28. Juli 2018 sortierte die Opernwelt neu. Es war der Premierentag der Salzburger Festspiele von Richard Strauss’ Oper „Salome“ in der Inszenierung von Romeo Castellucci und mit Franz Welser-Möst am Pult der Wiener Philharmoniker. Diese Produktion begründete den Weltstar-Status von Asmik Grigorian, weil die litauische Sängerin unter der Anleitung Welser-Mösts den Umfang der Partie vom tiefen Ges in der Altlage bis zum zweigestrichenen H im hohen Sopran mit fantastischer